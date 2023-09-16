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محمد أبوداوود: أجر سعيد صالح في مدرسة المشاغبين كان أعلى من عادل إمام

كتب:

محمد عزالدين
12:12 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
مدرسة المشاغبين

مدرسة المشاغبين

كشف الفنان محمد أبوداوود عن مفاجأة كبيرة وقال خلال حواره مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن أجر سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين كان أعلى من عادل إمام.

عادل إمام فنان ذكي

وأشار أبوداوود خلال اللقاء إلى أن عادل إمام فنان ذكي ومحمد صبحي ملتزم بالتفاصيل، مضيفا: أن صراحتي الشديدة عادت علي بالضرر.

وكشف أبوداوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، منها علاقته بيوسف وهبي والمخرج السيد راضي وفؤاد المهندس.

سر علاقته بحمدي غيث

وتحدث أبوداوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث وأسرار الشجار بينهما على المسرح أمام الجمهور.

كما وضح ابو داوود أسرار انفصاله عن العمل مع والده واتجاهه للمسرح، كما كشف عن مفاجاة خلال اللقاء حيث أكد أن أجر الفنان سعيد صالح كان أعلى من عادل إمام في مدرسة المشاغبين.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في 8 مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

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