مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران تقل آلاف السياح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 35 رحلة طيران سياحية من مطارات أوروبا تقل نحو 7 آلاف سائح من جنسيات أوربية مختلفة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 35 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل نحو 7 ألاف سائح ضمن 95 رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري.

استقبال السياح بالورود

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا وإنهاء إجراءات الوصول والنقل إلى الفنادق السياحية بواسطة فرق العلاقات العامة والتسكين بالفنادق في أسرع وقت ممكن.

فنادق مرسى علم

وأشار إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين يومياً عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا تزامنا مع قرب أعياد الكريسماس ورأس السنة وبدء سياحة الشتاء في أوروبا وتوافد السياح الأجانب على شواطئ مرسى علم من 12 جنسية أوروبية مختلفة على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.