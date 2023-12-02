قنصل مصر في نيويورك: إقبال المصريين باليوم الأول من انتخابات الرئاسة مدهش

قالت السفيرة هويدا عصام، قنصل مصر العام في نيويورك، إن إقبال المصريين بالخارج في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة مدهش.

إقبال من قبل المصرين علي الانتخابات

وأضافت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمس كان هناك إقبالا من المصريين للأدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، ومؤشر هائل ليومي الإجازة السبت والأحد، على أننا سنجد إقبالا جيدا.

وتابعت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك، أن تلك رابع عملية انتخابية تحضرها في الخارج، مضيفة :«المصريين لما يوجد فيه عمل قوى لمصر تلاقى التجمع مدهش».