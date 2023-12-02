رابط القائمة الكاملة.. ما المعاهد والكليات المعتمدة في مصر؟

كشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن رابط يحمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة في مصر من كليات ومعاهد وجامعات حكومية وخاصة وأهلية بالمحافظات المختلفة، وذلك حتى يتثنى للطلاب الاطلاع على تفاصيل المنشآت المعتمدة.

28 جامعة حكومية و28 جامعة خاصة

واوضحت الهيئة وفقًا لتقرير صادر عنها أنَّه يمكن للطلاب الاطلاع عير لينك الموقع لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالاعتماد، موضحة أنَّ التعليم العالي يعد مكونًا بالغ الأهمية داخل منظومة التعليم المصري، ويشمل 28 جامعة حكومية بها أكثر من 450 كلية و28 جامعة خاصة بها أكثر 162 كلية بالإضافة إلى 200 معهد عالي، ويدرس بهذه الجامعات والمعاهد أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة.

نشر ثقافة الجودة والاهتمام بالتقدم للاعتماد

وقالت القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنَّها تعمل من خلال قطاع التعليم العالي إلى نشر ثقافة الجودة والاهتمام بالتقدم للاعتماد داخل مؤسسات التعليم العالي، وتوفير التدريب اللازم لتنمية قدرات العاملين به، وتقديم الدعم الفني اللازم لإعداد هذه المؤسسات للتقدم للحصول على الاعتماد وفقًا لمنظومة متكاملة من المعايير التي تتوافق مع المعايير الدولية وتحافظ على الهوية الوطنية وصولًا إلى بناء الثقة في المنتج التعليمي المصري محليًا ودوليًا.

للاطلاع على القائمة كاملة أو البحث الاسم اضغط هنا.