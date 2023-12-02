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ممثل للجالية المصرية في كندا: نتوقع زيادة الإقبال على التصويت اليوم وغدا

كتب:

حسن رمضان
03:10 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في كندا

تصويت المصريين في كندا

 قال عادل بولس، أحد ممثلي الجالية المصرية في مونتريال، إن هناك 450 ألف مصري في كندا، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى وجود مقرين للانتخابات، القنصلية في مدينة مونتريال، والسفارة في أوتاوا.

وأضاف بولس: «كانت هناك تجهيزات ضخمة جدا، ومحمد فخري القنصل العام، السفير أحمد حافظ، قاما بالتجهيزات لـ الانتخابات منذ نحو شهر، وكانا جاهزين 100%، متوقعا حضور المصريين في التصويت في الانتخابات اليوم وغدا أكثر من أمس الجمعة، لأنهما إجازة رسمية.

وتابع بولس قائلا: «لكن طوال اليوم شهدنا إقبال المصريين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات»، مشيرا إلى أن المصريين القادمين للإدلاء بأصواتهم جاءوا لإظهار حبهم لمصر.

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