أبناء الجالية المصرية بفرنسا يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

توافد المصريون المقيمون في العاصمة الفرنسية باريس، منذ التاسعة من صباح الجمعة، على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مرددين الأغاني الوطنية المعبره عن حب الوطن، وشعارات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إذ فتحت سفارة مصر في باريس، الباب أمام أبناء الجالية المصرية في فرنسا، في تمام التاسعة صباحًا، في أول أيام التصويت بالخارج.

مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2024

ويشار إلى أنّ عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، يأتي هذا، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام؛ وهى: الجمعة والسبت والأحد، 1 و2 و3 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

ويحق لكل مصري متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئاسة الجمهورية، الإدلاء بصوته، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وتجري الانتخابات في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.