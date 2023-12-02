تفاصيل التصدي لهجوم إسرائيلي على أهداف سورية

تصدت وسائط الدفاع السورية، فجر اليوم، لهجوم صاروخي إسرائيلي على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية، ونشرت وسائل إعلام سورية تفاصيل الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، عن مصدر عسكري سوري، قوله إن في الساعة 01:35 فجرا بالتوقيت المحلي «12:35 فجرا بتوقيت القاهرة»، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق.

إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية

وأضاف المصدر العسكري السوري، في تصريح لوكالة «سانا»، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي، وأسقطت معظمها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وسائل إعلام بينها شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن الانفجارات استمرت عدة دقائق.

وفي 26 نوفمبر الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطار دمشق الدولي ونقاطاً بريف دمشق، ما أسفر عن خروج المطار من الخدمة، ووقوع بعض الخسائر المادية، وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة «سانا»، إن وسائط الدفاع الجوي، تصدت للصواريخ الإسرائيلية، ودمرت معظمها.