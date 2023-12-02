زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ، على عمق 159 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال ضرب جزر سليمان على مسافة 205 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة هونيارا عاصمة الجزر، وعلى مسافة 138 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من بوالا.

جزر سليمان تتكون من عدة جزر بركانية كبيرة

وتتكون جزر سليمان، من عدة جزر بركانية كبيرة، فيما تقع الجزر جنوب المحيط الهادئ. ومن جانبها، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، صورا لبؤرة زلزال جزر سليمان.