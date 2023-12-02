علي الألفي عن صابرين: نموذج للموهبة المصرية الكبيرة

أشاد الفنان علي الألفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالفنانة صابرين وبمسيرتها الفنية.

علي الألفي يشيد بصابرين

وكتب علي الألفي: «عندي حب حقيقي مش مفهوم تجاه صابرين، صابرين هي نموذج للموهبة المصرية الكبيرة المتشتتة بين كل حاجة في مش باين منها حاجة أو الشخص اللي عنده طاقة كبيرة قوي قوي فلما بتشوف طاقته تتخض وتبعد،

أضاف الألفي: «صابرين هي البنت الكيوت قوي في أبو العلا البشري، ثم نجمة الاستعراض في فوازير يحيي الفخراني وهالة فؤاد وهنا عندنا مشكلة.. موهبتها العظيمة بحق تختفي بين كاريزما الدكتور وهالة هالة فؤاد الملائكية رغم أنها الأقوى غناء واستعراضا»

وتابع الألفي: «صابرين طفولتنا مين فيكم أشطر كتكوت؟؟ صابرين اللي شبه كل بنات مصر وطبيعة جسمها بتملى بسرعة فلم تسلم من نار أقلام صحفيين التسعينيات الشرسة وبقت طول الوقت تخس وتتخن ودي حاجة أؤكد لكم أنها تخلي الواحد يفقد عقله،صابرين مسلسل أهالينا اللي كسر الدنيا في سنته وقدم لينا الموهبة الظريفة منى زكي بشكل مختلف، صابرين اللي بتعرف تغني حبت تعمل البوم تسعيناتي راحت لمحمد ضياء صانع الـ(هاني شاكريات) و عمل حاجة في منتهى الـ(هاني شاكر) و عشان طاقتها عالية، الموضوع كان أوفر و صعب».

في حب صابرين

واختتم: «البوست في حب صابرين.. الموهبة المصرية قوي.. أشطر كتكوت.. اللي لو كان حد فهم طاقتها.. كان الموضوع بقى في مكان تاني بلغوها سلامي ومحبتي»