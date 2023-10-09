9 مساجد في مرمى الطيران الإسرائيلي خلال قصف غزة.. أحدها تعرض للعدوان عدة مرات (صور)

المآذن التي وقفت شامخة بالسماء باتت تجد طريقها بين الركام، والأروقة التي كان يذكر فيه اسم الله بالصلاة وترتيل القرآن، أصبحت كومة من التراب، عملية السيوف الحديدية لإسرائيل التي جاءت ردا على عملية طوفان الأقصى للفصائل الفلسطينية، جعلت المساجد على رأس قائمة المباني المستهدفة للطيران الإسرائيلي، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 9 مساجد مهدمة.

طوفان الأقصى

وكان العالم قد استيقظ صباح السبت على اندلاع طوفان الأقصى من قبل الفصائل الفلسطينية بعد أن بدأت عملية نوعية برا وبحرا وجوا داخل الأراضي الإسرائيلية تمكنت خلالها من الدخول لعدد من المستوطنات والاستيلاء على عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، وقتل عدد من الجنود والمستوطنين وأسر البعض الآخر.

9 مساجد تم هدمها في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

دخان كثيف تصاعد في سماء غزة نتيجة القصف الجديد من الطيران الإسرائيلي، الذي رد بقوة على عملية طوفان الأقصى، حيث قصف الطيران الإسرائيلي قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين، وهدم العديد من المباني، منها مساجد غزة إذ تعرض 9 مساجد بقطاع غزة للهدم وهم: مسجد أحمد ياسين والمسجد الغربي ومسجد الحبيب محمد ومسجد السوسي ومسجد في خان يونس وآخر في بيت لاهيا، مسجد اليرموك في مجمع أنصار غرب مدينة غزة، والمسجد الأبيض في مخيم الشاطئ، ومسجد سعد الأنصار، شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

الطيران الإسرائيلي يستهدف مساجد غزة

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للمساجد التي تم تدميرها من قبل الطيران الإسرائيلي، وثقت حجم الدمار الواسع الذي خلفته غارات إسرائيل على المساجد في قطاع غزة على مدار يومين، متضمِّنة صورا لبعض المواطنين بغزة أثناء تفقدهم لأماكن هدم المساجد التي تحول بعضها لكومة من التراب، ردا على عملية طوفان الأقصى التي بدأت صباح السبت.

مسجد السوسي

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مسجد السوسي في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، مئذنة مسجد السوسي المتكئة على بناء بمخيم الشاطئ باتت واحدة من شاهدة على قصف إسرائيل لقطاع غزة، حيث تم تدميرها أكثر من مرة خلال قصف الطيران الإسرائيلي قطاع غزة بالسنوات السابقة، من بينهم قصف إسرائيل للمئذنة عام 2014، حيث تم تدميرها قبل إعادة بنائها مرة أخرى، ليتم قصفها مرة أخرى اليوم الاثنين.

مسجد أحمد ياسين

غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد فتاة ووقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين، بحسب بيان وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة بحسب وكالة أنباء الأناضول.

المسجد الغربي

قصف الطيران الإسرائيلي المسجد الغربي بمخيم الشاطئ غرب قطاع غزة بعدة صواريخ أدى الى قتل 3 مواطنين فلسطينيين كانوا بالقرب من المسجد وإصابة عدد من الجرحى، في إطار حربها ضد الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى.

مسجد الحبيب محمد

ضمن المساجد التي تم هدمها بقطاع غزة كان مسجد الحبيب محمد في الحي الياباني في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد استهدافه من الطيران الإسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من صور مسجد الحبيب محمد، بعد تدميره من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، معربين عن حزنهم الشديد.