«الزهايمر قتلها».. 7 معلومات عن أول قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية

توفيت القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور يوم الجمعة عن عمر يناهز 93 عامًا، وكانت أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية ولعبت دورًا هامًا في صوت الاعتدال في المحكمة، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، وتأتي كالتالي:-

- اُختيرت ساندرا داي أوكونور من قبل الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان كقاضية في عام 1981.

- أصبحت عضوا في المحكمة العليا، واستمرت في العمل حتى عام 2006.

- قررت التقاعد للعناية بزوجها جون أوكونور الذي كان يعاني من مرض الزهايمر، ليتوفى في عام 2009.

- وفي نفس العام 2009، قدم الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وسام الحرية لأوكونور، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

- في عام 2018 ذكرت أوكونور أنها ستترك الحياة العامة لمواجهة الخرف وعلى الأرجح مرض الزهايمر.

- وتوفيت أوكونور مصرعها صباح أمس في فينكيس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية، والسبب هو مضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم، وعلى الأرجح مرض الزهايمر، بالإضافة إلى مرض في الجهاز التنفسي.

- خلال فترة عملها التي استمرت لمدة 25 عامًا في المحكمة العليا، كانت أوكونور معروفة بمواقفها المتوسطة والمتفهمة.