5 أحداث في أمريكا خلال 24 ساعة.. طلب تأجيل محاكمة ترامب الأبرز

شهدت الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث كان من أهمها تصريحات محامي الرئيس السابق دونالد ترامب حول تأجيل محاكمة موكله في قضية إلغاء نتائج انتخابات 2020 إلى 2029 في حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

قال ستيف سادو، محامي ترامب، إن الدستور الأمريكي ينص على تفوق المصالح الفيدرالية على مصالح الولايات، مضيفا في بيان، أنه يجب تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في قضية إلغاء نتائج انتخابات 2020 إلى 2029 في حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024

وكانت النيابة العامة في جورجيا دعت في وقت سابق، لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أغسطس عام 2024، فيما من المتوقع، عقد الجلسة التمهيدية للمحكمة في 21 يونيو 2024،

قاض يرفض طلب ترامب إسقاط دعوى بشأن دوره في اقتحام «الكابيتول»

وأشار سادو إلى أن يجب تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ولاية جورجيا، حيث يتهم بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات 2020 إلى عام 2029 على الأقل.

أمس الجمعة، رفض قاض في مقاطعة كولومبيا، طلب ترامب إسقاط الدعوى الجنائية بشأن دوره في اقتحام مبنى الكونجرس «الكابيتول» في عام 2021، على أساس حصانته الرئاسية، وقالت وثائق المحكمة على قاعدة البيانات الإلكترونية، إن الرئيس السابق، المتهم بـ4 تهم، قدم طلبات لإسقاط التهم الموجهة إليه على أساس الحصانة الرئاسية والحقوق الدستورية، وأشارت الوثائق إلى رفض المحكمة الطلبات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفاة أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا عن عمر يناهز 93 عاما

توفيت القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 93 عاما، أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية وكانت تعتبر فيها صوت الاعتدال، الحاصلة على «وسام الحرية»، وقالت المحكمة في بيان، إن أوكونور توفيت بسبب مضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم، وعلى الأرجح الزهايمر، ومرض في الجهاز التنفسي.

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وخلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المسؤول العراقي، بضرورة محاكمة المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق.

وكانت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ73 هجوما منذ 17 أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وفي وقت سابق، أعلنت «فصائل مسلحة» في العراق، استعدادها لتصعيد عملياتها العسكرية داخل البلاد وخارجه نصرة للشعب الفلسطيني.

من جانبها، قالت الإدارة الأمريكية، على لسان نائبة وزير الطاقة الأمريكي لشؤون الأمن النووي، جيل هروبي، في تصريح لمجلة «أرمس كونترال توداي»، إلى إنه لا توجد لدى «واشنطن»، أي حاجة تقنية لاستئناف التجارب النووية، مشيرة إلى أن «واشنطن» تقوم بتحديث ميدانها للتجارب النووية في ولاية نيفادا في منطقة الغرب الأمريكي.