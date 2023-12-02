مرصد الأزهر: الأطفال هم الهدف الأول لقاذفات الاحتلال الإسرائيلي

قال مرصد الأزهر الشريف، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُبلغ الفلسطينيين بالذهاب إلى الجنوب لأنه آمن، إلا أنهم يقصفونه.

وذكر المرصد، أنه رغم الهدن الإنسانية التي وافق الاحتلال عليها، إلا أن نواياهم كانت واضحة حيال مواصلة الحرب على كامل قطاع غـزة، ليتأكد للعالم أكذوبة المنطقة الآمنة مجددًا، حتى مدارس الأونروا التي يعرفون مواقعها جيدًا في القطاع لم تسلم من قذائفهم التي تحاصر الفلسطينيين أينما ذهبوا.

الأطفال هم الهدف الأول للقاذفات

وأشار المرصد، في بيانه عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إلى أنه مع كل دقيقة تمر منذ صباح اليوم فإن عدد شهداء غزة والجرحى يتصاعد، فحتى اللحظة سجل نحو 100 شهيد وعشرات الجرحى، وما زال الأطفال هم الهدف الأول لقاذفات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع المرصد: «يبدو أن الكيان المحتل يعتزم استخدام سلاح الضربات الجوية ضد المدنيين الفلسطينيين من أجل تحقيق مكاسب أفضل في صفقة تبادل الأسرى، منعًا لتكرار ما حدث في صفقة شاليط، تلك الصفقة التي أثارت جدلًا واسعًا وعادت بقوة إلى الظهور هذه الفترة مع ضغط أحزاب في الداخل الصـهـ يوني اعتراضًا على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهو ما ظهر اليوم من حديث مسؤولين داخل حكومة الاحتلال حول استمرار التفاوض مع الوسطاء بالتزامن مع إطلاق النار على غـ زة، ما يفسر التصعيد الحاد في العمليات منذ صبيحة اليوم».

ورقة ضغط جديدة

واختتم المرصد قائلا:« عمليات اليوم ما هي إلا ورقة ضغط في ظل التأييد الشعبي للمقاومة الفلسطينية، الذي وضح خلال تسليم المحتجزين الأيام الماضية وما ظهر من علامات ارتياح على وجوه المحتجزين، حتى صارت حديث الساعة في وسائل الإعلام العالمية، وهو ما أحرج نتنياهو وقادته الأمنيين مع مواصلتهم الكذب وتلفيق الروايات عما حدث لتبرير مجازرهم».