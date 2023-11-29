مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور هاني عتيبة برئاسة الكلية الملكية

قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وجميع أعضاء المجلس، التهنئة إلى الدكتور هاني عتيبة، ابن كلية طب البنين جامعة بالقاهرة؛ لانتخابه رئيسًا للكلية الملكية للأطباء بجلاسكو، ما يعد تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف وريادته في جميع المجالات العلمية.

تهنئة العمداء الجدد

كما قدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى العمداء الجدد الذي صدر قرار تكليفهم، وهم:

- الدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

- الدكتورة وجيهة التابعي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف محافظة الدقهلية.

- الدكتورة سامية الصافي، مشرفة على فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة.

- الدكتور محمد عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط.

- الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان.

- الدكتور محمد الصفتي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق محافظة كفر الشيخ.

كما قدم مجلس الجامعة الشكر للعمداء السابقين؛ لجهودهم خلال فترات عمادتهم بتلك الكليات.