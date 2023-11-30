مرصد الأزهر: السياسة الغربية تكيل بمكيالين وتتحيز للاحتلال الإسرائيلي

أفاد مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية، إنه إذا كان إنكار حق إسرائيل في الوجود هو معاداة للسامية فماذا عن حق الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، لافتًا إلى أن مجلس النواب الأمريكي صوت على عدد من القرارات بشأن الأوضاع في فلسطين، جاء أحدها ليقر بأحقية الاحتلال في الوجود بوصفه دولة مستقلة.

ارتكاب أعمال إبادة جماعية

وقال النائب توماس ماسي إن رفضه للقرار يرجع لمساواته بين «معاداة الصهيونية» و«معاداة السامية»، وأضاف النائب في تغريدة على موقع «إكس»: «إن معاداة السامية أمر مؤسف، لكن توسيع نطاقها لتشمل أي انتقاد لـ إسرائيل لن يجدي نفعًا».

من جهتها انتقدت النائبة رشيدة طليب، الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونجرس، رد فعل الكيان الصهـيوني بعد هجوم السابع من أكتوبر، واتهمت قادتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في غزة.

سياسة الكيل بمكيالين

في هذا السياق، يرى مرصد الأزهر أن مثل هذه القرارات تبرز بوضوح سياسة الكيل بمكيالين والتحيز دون أي مراعاة لحقوق الإنسان وقوانين الحرب؛ فالقرار الذي يعترف بحق وجود الاحتلال الإسرائيلي يقرر أن «إنكار حق إسرائيل في الوجود هو شكل من أشكال معاداة السامية»، فماذا عن حق الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين في إقامة دولتهم، كما تساءل عن حق آلاف الأبرياء الذين راحوا ضحية العدوان الغاشم، والذين يُقتلون كل يوم حتى قبل 7 أكتوبر.