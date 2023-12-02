وائل الفشني يحيي حفلا في ساقية الصاوي الليلة.. ويتبرع بأرباحه لصالح غزة

يستعد الفنان وائل الفشني للقاء جمهوره مساء اليوم السبت، وذلك من خلال إحيائه حفل غنائي كبير وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

حفل غنائي لوائل الفشني الليلة

وسينطلق حفل الفنان وائل الفشني فى تمام الساعة 8 مساءا والذي أعلن عن تبرعه بكامل الأرباح الخاصة بها لصالح الأشقاء في غزة وذلك من خلال منشور كتبه عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

التبرع بأرباح حفل وائل الفشني لصالح غزة

وكتب الفشني: «رسميًا يجرى التبرع بجميع أرباح الحفل إلى إخواتنا في غزة».

وكان قد تمّ طرح عدة فئات للحفل الأولى بمبلغ 150 جنيهًا والثانية بمبلغ 200 جنيه والثالثة بمبلغ 300 جنيه.