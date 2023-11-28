وائل الفشني وعلي الألفي في أوبريت «فين السلام» (فيديو)

شارك وائل الفشني، وعلي الألفي، ونهى حافظ، وهدير الشريف، لأول مرة، في أوبريت غنائي جديد، يحمل اسم «فين السلام»، وذلك بمشاركة فريق ضخم من كورال الأطفال، حيث جرى طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأوبريت من كلمات وائل العبيدي، وألحان توزيع وقيادة أوركسترا الموسيقار خالد عويضة، ومن إخراج إيناس الخشاب.

الأوبريت الذي شارك فيه وائل الفشني، يدور بشكل أساسي حول المأساة التي يواجهها الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، وتقول كلماته: «الإنسانية في البيوت اتدمرت.. أحلام شباب من عمرهم فجأة اتمحت.. حرقوا الشوارع والطفولة اتشردت.. أطفال ملائكة في مهدهم صوتهم سكت».

وكان الفنان وائل الفشني التبرع بجميع أرباح حفله لأهالي غزة، ومن المقرر أن يحييها يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

وكتب وائل الفشنى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «رسميًا يجرى التبرع بجميع أرباح الحفل إلى إخواتنا في غزة».