بالأسماء.. تعرف على المعاهد المعتمدة للقيد في نقابة المهندسين (مستند)

حددت نقابة المهندسين المصرية، أسماء المعاهد الهندسية التي سيقيد خريجوها بالنقابة، موضحة أنه سيتم تفعيل قرارات بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة، أو التي لم تتقدم بطلب للهيئة القومية لضمان جودة التعلىم والاعتماد.

المعاهد المعتمدة من نقابة المهندسين

وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة، أسماء المعاهد الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، التي جاءت كالتالي:

1- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

2- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

3- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة- وزارة الإنتاج الحربي.

4- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

5- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

6- المعهد العالي للهندسة بالشروق (جميع أقسامه)

7- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

8- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

9- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشـيخ (الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصي للحصول على الاعتماد في (31/12/2024).

10- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

11- المعهد الكندي للهندسة بالسادس من أكتوبر، وبالنسبة لقسم الهندسة المعمارية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصي للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

12 - المعهد الكندي العالي لتكنولجيا الهندسة والإدارة وبالنسبة لقس الهندسة المدنية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين بالحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

13- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر، على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصي للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

المعاهد غير المعتمدة من نقابة المهندسين

وحول المعاهد الغير معتمدة من قِبل نقابة المهندسين، تستعرض «الوطن» في السطور القادمة ابرز عن أسماء المعاهد غير المدرجة في القائمة المعلنة من قبل نقابة المهندسين والتي من المفترض أن سُقيد خريجيها وجاءت كالتالي:

- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة)

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة

- معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

- معهد عالي هندسه 6 أكتوبر

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

-معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

- القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

- المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادى

- المعهد العالى للهندسة الإلكترونية بلبيس

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

- المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر.

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى هندسة.

-معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

المعهد العالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة

- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة)

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- المعهد العالى للهندسة ببلبيس

- المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

-معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

- معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا