عاجل.. انفراجة في أزمة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا قبل صدام اليوم

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الجدل المثار، في الساعات الماضية، بشأن الأزمة الخاصة بمواجهة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، التي ستبدأ في تمام السادسة مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2023-2024، والتي حدثت قبل 24 ساعة على انطلاق هذا المباراة بتنزانيا.

وتتمثل الأزمة في عدم خوض النادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا في نفس توقيت اللقاء، الذي سيقام على هذا الملعب الخاص بفريق يانج أفريكانز، لاسيما أن المارد الأحمر خاض تدريباته الختامية صباح أمس وليس في نفس موعد اللقاء تمام السادسة مساء مثلما هو متعارف عليه.

لمعرفة تفاصيل الخبر ورد الاتحاد الأفريقي اضغط هنا