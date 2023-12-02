15 طريقة سهلة.. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

بدأت أمس شركة بتروتريد، في استقبال طلبات تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي للمواطنين عن شهر ديسمبر الجاري، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 27 ديسمبر، مؤكّدة ضرورة تسجيل القراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي، وذلك تجنباً لاحتساب متوسط الاستهلاك وتقدير سعر غير حقيقي للاستهلاك.

وقدمت شركة بتروتريد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تسجيل قراءة العداد، ودفع الفاتورة، وهي كالتالي:

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

1 – يعتبر تطبيق الموبايل « بتروميتر» أحدث طريقة لتسجيل القراءة الغاز الطبيعي.

2 – الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS.

4 – التسجيل عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – التسجيل من خلال تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

14 – يمكن التسجيل من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– التسجيل والدفع من الفروع المميكنة والمتوفرة.