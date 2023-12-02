رئيس الجالية المصرية بروسيا: مشاركتنا في الانتخابات لتوجيه رسالة للعالم

قال أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن المصريين بالخارج يريدون توجيه رسالة للعالم من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وإثباتهم حبهم لبلدهم والرغبه في تقدمها، مشيدًا باستقبال الأمن للناخبين وتوفير كافة السبل للإنتخاب منها توفير حافلات لنقلهم لأماكن الإنتخاب.

توافد المصريين للإنتخاب باليوم الثاني

وأضاف أيمن العيسوي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أن المصريين في روسيا يقبلون على المشاركة في الانتخابات رغم برودة الجو، مشيرا إلى أن هناك توافدًا من المصريين خلال اليوم الثاني من الانتخابات، لرغبة المصريين بالاستقرار والأمان ورؤية الجمهورية الجديدة.

وتابع: «هناك العديد من الإنجازات التي تمت بالفترة الأخيرة ومشاريع كبيرة قد تمت وكل ذلك يدل على وجود جمهورية جديدة »، لافتا إلى استمرار التواصل بين السفارة المصرية بالخارج والهيئة الوطنية للانتخابات والجالية المصرية لضمان تواصلهم ببلدهم والوقوف بجانبها.

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.