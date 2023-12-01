وزير الإسكان يتابع تنفيذ 5256 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الموقف التنفيذي لـ5256 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، الجاري تنفيذها ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين «محور متوسطي الدخل» بالمدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يتكون من 219 عمارة، وتتنوع مساحات الوحدات بين 100 حتى 120م2، موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات والخدمات في المشروع، بالجودة والمواصفات المطلوبة.

في السياق ذاته، تفقد المهندس محمد مصطفى، يرافقه مسؤولو الجهاز، سير العمل بمشروع سكن كل المصريين - محور متوسطي الدخل بالمدينة، ضمن الجولات الدورية، لمتابعة الأعمال الجارية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بالوحدات، والواجهات الخارجية بالعمارات، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والأعمال الإنشائية وأعمال البناء بعددٍ من العمارات الأخرى.

منطقة الداون تاون

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن المشروع يقع بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر، جنوب طريق الواحات، ومشروع سكن مصر بمنطقة «الداون تاون».

وخلال الجولة، طالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ، وأشاد بجودة أعمال التشطيبات بنماذجها المختلفة.

خدمات المشروع

ونوه رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه جرى البدء في تنفيذ الخدمات المختلفة بالمشروع، التي تشمل «مدارس - حضانات - أسواق تجارية – ملاعب...»، ليجري الانتهاء من المشروع بشكل متكامل، وتسليم المستفيدين.

على صعيد آخر، قال المهندس محمد مصطفى، إنه جرى تسليم 2 حضانة بمشروع 262 عمارة إسكان اجتماعي، جنوب منطقة «ابني بيتك 7» وكذا الحضانة الكائنة بمنطقة 390 فدانا، لوزارة التضامن الاجتماعي للتشغيل، بحضور لجنة من الوزارة المذكورة، برئاسة المهندس محمد فوزي.

وأكد «مصطفى» أنه سوف يجري استكمال تسليم باقي الحضانات والمشروعات الخدمية، بباقي مناطق مشروعات الإسكان المختلفة، خلال الفترة المقبلة، لتشغيلها وتلبية احتياجات المواطنين.