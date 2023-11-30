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وزير الإسكان يتابع الأعمال التنفيذية للمشروعات السياحية في الساحل الشمالي الغربي

كتب:

أيمن حمزة
10:53 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
وزير الإسكان مع قيادات الوزارة

وزير الإسكان مع قيادات الوزارة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

الجزار: الانتهاء من توفيق أوضاع 140 كيانا

وشدد وزير الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضي الساحل الشمالي الغربي.

إصدار عقود 84 كيانا وقرارات وزارية لـ49 أخرين

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، موقف دراسة طلبات توفيق أوضاع الكيانات وفقا لمخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، إذ تم الانتهاء من توفيق أوضاع 140 كيانا، وجار استيفاء المستندات لـ112 كيان، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 84 كيانا، والصادر لها قرارات وزارية 49 كيانا، والصادر لها تراخيص بناء 32 كيانا.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.