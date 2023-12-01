تسليم قطع أراضي الإسكان «المتوسط والاجتماعي» في بني سويف الأحد المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، سيبدأ الأحد الموافق 3 ديسمبر، وحتى يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، فى تسليم قطع أراضى الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي، بالمجاورة الأولى بالحي السابع بمدينة بني سويف الجديدة، في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

جدول تسليم قطع الأراضي

وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي كالآتي:

- قطع الأراضي من 1: 25، يوم الأحد 3 ديسمبر 2023.

- القطع من 26: 50، يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023.

- القطع من 51: 75، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

- القطع من 76: 100، يوم الخميس 7 ديسمبر 2023.

- تسليم قطع الأراضى من 101: 125، يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

- القطع من 126: 150، يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023.

- القطع من 151: 175، يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

- القطع من 176: 200، يوم الخميس 14 ديسمبر 2023.

- القطع من 201: 225، يوم الأحد 17 ديسمبر 2023.

- القطع من 226: 250، يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023.

- القطع من 251: 275، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

- القطع من 276: 300، يوم الخميس 21 ديسمبر 2023.

- تسليم القطع من 301: 325، يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

- القطع من 326: 350، يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023.

- القطع من 351: 375، يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023.

- القطع من 376: 396، يوم الخميس 28 ديسمبر.

سداد القسط الأول

وتخصص أيام الأحد 31 ديسمبر حتى الثلاثاء 2 يناير 2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، وعلى الفائزين بقطع أراضي إسكان اجتماعي، التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لسداد القسط الأول قبل الاستلام.