بعد تراجع سعر الدولار عالميا بسبب تصريحاته.. ماذا قال رئيس الفيدرالي الأمريكي؟

تسببت التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في تراجع سعر الدولار عالميًا بعد يومين من تحقيقه لمكاسب كبرى، فماذا قال؟

باول: التشديد في السياسة النقدية أصبح أكثر توازنًا

وخلال تصريحاته، مساء أمس، لفت رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي إلى أن خطر التشديد أو الإفراط في تشديد السياسة النقدية الأمريكية أصبح الآن أكثر توازنا، ليتراجع عن توقعاته التي أفادت بأن المجلس فاز بمعركته ضد التضخم، ما يشير لأنه من السابق للآوان استبعاد مزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، أو البدء في مناقشة تخفيضات محتملة مستقبلًا.

ووفق صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، فأشار «باول» إلى أنه خلال أسبوعين تقريبًا، من المنتظر أن تستعد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لإبقاء سعر الفائدة بشكل قياسي ثابت مرة أخرى لأعلى مستوى له منذ 22 عامًا، وذلك عند 5.25 لـ5.5%، وهو المستوى الذي حافظ عليه الدولار منذ يوليو الماضي.

ومع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إيقاف حملته الخاصة برفع أسعار الفائدة، فجاءت الدرجة العالية من عدم اليقين لتوقعات التضخم بالولايات المتحدة، من أجل تخفيف الظروف بالأسواق المالية والتي جعلت المسؤولين يشعرون بالقلق، وامتنعوا عن الإشارة بأنها وصلت لذروة أسعار الفائدة.

وبالنسبة لأسعار العقود الآجلة للذهب، فقد ارتفعت هي الأخرى بسبب حديث رئيس الفيدرالي الأمريكي الأخيرة، حيث عززت الأسعار مكاسبها خلال تسوية تعاملات الجمعة، ليواصل الذهب ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي.

وخلال التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال فترة تسليم شهر فبراير ماضي، والذي كان الأكثر نشاطًا بنسب وصلت لـ1.6%، أو 32.5 دولار لـ2089.7 دولار للأوقية، حتى حققت مكاسب مع بداية الأسبوع بنسبة وصلت لـ3.25%.