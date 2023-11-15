توقعات بتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم

توقع محللون في بنك أوف أمريكا، أن يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، وذلك بعدما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي «التضخم» لشهر أكتوبر الماضي، استمرار تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة

وقال المحللون في بنك أوف أمريكا، إن الفيدرالي الأمريكي ربما انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بعد أن تباطأ التضخم في الولايات المتحدة.

وأشاروا إلى أنهم لم يتوقعون أن يستمر الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى باجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

التضخم في الولايات المتحدة

وكان مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة، قد أعلن أمس أن مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، سجل تباطؤ إلى 3.2% بشهر أكتوبر المالضي على أساس سنوي، بأقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 3.3%، وكذلك تباطأ التضخم الأساسي إلى 4% على أساس سنوي بنهاية أكتوبر الماضي، بينما كانت الأسواق تتوقع انخفاضه لمستوى 4.1% فقط.