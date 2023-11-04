هل يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على سعر الذهب بمصر؟.. «الشعبة» ترد

قال ناجي فرج، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنه خلال الربع الأول من العام الجاري جرى بيع أكثر من 30 طن ذهب في الأسواق المصرية، غالبيتها من السبائك والجنيهات، ولكن في الفترة الحالية فإن حركة المبيعات متوسطة، عكس بداية العام.

فرج: حجم مبيعات الذهب ارتفع بداية العام الجاري

وأضاف «فرج»، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حجم مبيعات الذهب في الأسواق زاد خلال بداية العام الجاري بأكثر ما كان عليه مقارنة بما تم تداوله في عام 2022، متوقعًا أن يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الاستقرار الكبير حتى نهاية العام، مع حركة بيع متوسطة.

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن قرار الفيدرالي الأمريكي لم يؤثر كثيرًا على سعر الذهب في الأسواق العالمية، إذ أن الأوقية كانت تباع بسعر 1980 دولارًا عالميا، وبعد قرار الفيدرالي الأمريكي والذي جرى اتخاذه الأربعاء الماضي، بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند مستوى بين 5.25% و5.5%، أدى إلى رفع سعر الذهب عالميًا في سعر الأوقية بقيمة 10 دولارات فقط، الأمر الذي يعد ارتفاعًا كبيرًا.

فرج: السوق المصري لم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في سعر الجرام

وأكد أن السوق المصري لم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في سعر الجرام بالرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميًا على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي، مشددا على أن عدم حركة سعر الذهب تنبع من معدلات العرض والطلب الخاصة به في الأسواق المصرية.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأمريكي ثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه شهر سبتمبر الماضي، وكذلك يوم الأربعاء الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة لـ11 مرة منذ شهر مارس 2022.