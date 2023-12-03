«بشبابها».. حملة لتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

عقدت حملة بشبابها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية مؤتمر بمركز شباب برج العرب الجديد من أجل تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية لكل المواطنين تحت عنوان «شباب بهوية وطنية»، وتعمل حملة بشبابها على توعية وحث المواطنين على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فعاليات المبادرة

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ المديرية تواصل فعاليات مبادرة «بشبابها» تحت شعار «شباب بهوية وطنية»، والتي تهدف إلى إلهام الشباب وتعزيز روح الانتماء الوطني والتفاعل معهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، وأوجه النظر المتعددة لمستقبل مصر السياسي ودور الشباب في المشاركة السياسية.

أطروحات الشباب

وأشارت الشريف، إلى أن الشباب عماد الدولة المصرية ولا بد من الإستماع إليهم وأطروحاتهم ورؤيتهم حول المستقبل السياسي لمصر، مشيرة إلى أنه يتم خلال فعاليات المبادرة حثهم على المشاركة الفعالة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والظهور بالمظهر اللائق لشبابنا حول دول العالم وتأكيدا على دور الشباب في الحياة السياسية المصرية.

وأوضحت أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وجه إلى تنفيذ مثل هذه اللقاءات والمبادرات التي تفيد تطوير الخدمات الشبابية بمراكز الشباب، وتصقل الفكر السياسي والثقافي وتتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية وأهدافها البناءة للدولة المصرية.

سنشارك بكثافة

وأوضح عيد العقاري، منسق الحملة بالإسكندرية، أن حملة «بشبابها» ستقدم مشهد وطنى للاستحقاق الرئاسي المقبل يعبر عن مدى وعي الشعب السكندري، وسنشارك بكثافة ليشهد العالم أن الشباب المصري شباب واعٍ ويشارك في القرار السياسي والاستحقاقات الانتخابية وأهمها الانتخابات الرئاسية.