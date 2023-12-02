سفير مصر بجدة: المصريون يقطعون رحلات سفر طويلة للمشاركة بالانتخابات

قال السفير أحمد عبدالمجيد بجدة السعودية، إن هناك توافدا كبيرا لأعضاء الجالية المصرية في مناطق خارج جدة خاصة جنوب المملكة في عسير ونجران، إذ يتخذون ساعات طويلة في السفر، مشيرا إلى أن الجالية هناك نشطة للغاية واستطاعت حشد أعداد كبيرة ومُرضية للغاية خلال ساعتين.

وأضاف خلال في مؤتمر صحفي عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم: «اليوم الأول من انتخابات الرئاسية مر بيسر وسهولة دون أية صعوبات بفضل الدعم الفني»، لافتا إلى أنه لم نسجل أي مشكلات فنية باستثناء تسجيل بعض جوازات السفر، وتم حل هذه المشكلة.

وتابع: «هناك مرونة كبيرة في التعامل بشرط التحقق من الشخصية، وهذا مكن العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم».