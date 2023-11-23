سبب وحيد يطيح بـ أحمد حجازي خارج اتحاد جدة.. ما علاقة ليفربول؟

على مدار الأشهر القليلة الماضية، بقي مصير أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر، معلقا، رغم الموسم التاريخي الذي حققه مع ناديه، والذي كلله بالتتويج بلقب الدوري السعودي.

«لعنة الصليبي»، لم تسمح الإصابة اللعينة لمدافع الفراعنة، لمواصلة مشوار التألق مع بداية الموسم الجاري، بعدم خضع لجراحة الرباط الصليبي، ليصبح استمراره داخل صفوف الزعيم محل شكوك خلال الفترة الماضية.

تلميحات رئيس نادي اتحاد جدة تثير الجدل بشأن أحمد حجازي

ورغم تمسك إدارة النادي باللاعب، رغم إصابته بالصليبي، وعدم الاستغناء عن خدماته، فتحت تصريحات جديدة باب التساؤلات مرة أخرى حول السبب الذي يمكن أن يتسبب في الإطاحة بالمدافع المخضرم من صفوف بطل الدوري السعودي في نسخته الماضية.

ما علاقة فان دايك ببقاء حجازي داخل صفوف اتحاد جدة؟

«في حالة وصول فان دايك أوماركينيوس كان حجازي لن يمانع»، بهذه الكلمات ألمح أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة في تصريحات تليفزيونية، عن أن عدم التعاقد مع مدافع عالمي كان له دور حاسم في بقاء حجازي.

كلمات رئيس النادي أثارت الجدل حول نية النادي السعودي في البحث عن مدافع من الطراز العالمي لتدعيم صفوف الفريق مستقبلا، بعدما أكد في تصريحاته أن فان دايك مدافع ليفربول هو الوحيد الذي يمكن أن يحل محل حجازي في الفريق، فضلا عن ماركينيوس.

وكان أحمد حجازي بدأ الدخول في التدريبات بشكل تدريجي، بعد تعافيه من إصابة الصليبي، تحسبا للحاق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل، والمنتظر أن تشهد مواجهة بين اتحاد جدة والأهلي، حال تخطي الفريق السعودي عقبة أوكلاند سيتي.