القنصل المصري بجدة: أفواج من أبنائنا بالمملكة يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

كشف السفير أحمد عبد المجيد، القنصل العام المصري لدى مدينة جدة بالسعودية، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على القنصلية للإدلاء بأصواتهم في الماراثون الانتخابي، موضحًا أن هناك أفواج من الجالية تتوافد للتصويت.

وتابع: هناك ارتفاع قوي بين القنصلية المصرية بجدة والجالية، لذا هناك إقبال كبير من المواطنين في العرس الانتخابي، موضحًا أن القنصلية تقدم الأعمال الطارئة خلال فترة الانتخابات.

وأشار القنصل العام، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من النساء على الانتخابات، مضيفا: «من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من الجالية المصرية على القنصلية للإدلاء بأصواتهم، لأن اليوم إجازة رسمية في المملكة».