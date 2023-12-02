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عضو الجالية المصرية بالسعودية: إنشاء 3 أماكن انتظار بسبب الزحام في الانتخابات

كتب:

منتصر سليمان
09:44 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قال أحمد علي حسن عضو الجالية المصرية في السعودية، إن اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024 شهد زحاما شديدا في القنصلية المصرية بالسعودية، وأدى ذلك إلى إنشاء 3 مناطق انتظار لتسهيل دخول الناخبين، مؤكدًا أن الأمس كان بمثابة عرس انتخابي لأبناء الجالية المصرية، وزحام شديد لفئة الشباب والكثير من العائلات للمشاركة في الملحمة الوطنية لبلدهم مصر في المملكة.

أبناء الجالية المصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولي والفضائية المصرية»: «بنوعي أبناء الجالية المصرية حول كيفية المشاركة وقمنا بعمل نقاط تجمع في المناطق البعيدة مثل المدينة المنورة ومكة المكرم، وسهلنا على المواطنين بحيث لا يكون هناك تكدس».

الدولة المصرية

وتابع: «دائمًا ما نراهن على وعي الشعب المصري، وشوفنا أن الشعب المصري قد إيه وقف بجوار الدولة المصرية في جميع الأزمات، وإحنا بنقول للناس انزل وشارك، مش مهم هتختار مين، المهم أنزل وشارك، وقول كلمتك».

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