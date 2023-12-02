تخصيص 6 لجان للمغتربين بالبحر الأحمر للتصويت في انتخابات الرئاسة

حددت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، 82 لجنة انتخابية لاستقبال الناخبين في البحر الأحمر، و6 لجان للمغتربين في مدن المحافظة، وذلك تمهيدا للمشاركة في الانتخابات التي انطلقت في الخارج أمس، وتبدأ في الداخل 10 ديسمبر الجاري، وتستمر 3 أيام.

82 لجنة انتخابية في البحر الأحمر

وأكد أحمد الدقاق، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، تجهيز المقار الانتخابية في عدد 82 لجنة بمدن البحر الأحمر، وتشمل رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين، موضحًا أن كثافة اللجنة أكثر من 5 آلاف ناخب.

6 لجان للمغتربين في الانتخابات

وأوضح «الدقاق»، أنه جرى تخصيص 6 لجان للمغتربين بالبحر الأحمر، في مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب ومرسى علم، وتضم الغردقة 3 لجان مغتربين في مدرسة محمد الطيب، ومدرسة رجاك، ومدرسة القديس يوسف، ولجنة في رأس غارب بمنطقة رأس شقير شمال البحر الأحمر، ولجنة في مدرسة سفاجا، ولجنة في مرسى علم بمنطقة بورتو غالب جنوب البحر الأحمر.

عدد الناخبين بالبحر الأحمر

من جانبه، أشار عماد سيف الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في البحر الأحمر يبلغ نحو 320 ألف ناخب وناخبة، بالإضافة إلى المغتربين من العاملين في المدن الساحلية وشركات البترول والفوسفات ومناجم الذهب أو في القطاع السياحي.

وأكد أن أجهزة البحر الأحمر أنهت كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، من تجهيز المقار الانتخابية في عدد 82 لجنة و7 لجان عامة تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت.