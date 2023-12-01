توزيع مساعدات مالية وأجهزة كهربائية على الأسر الأولى بالرعاية في البحر الأحمر

وزعت محافظة البحر الأحمر مبالغ مالية بعدد 250 كوبون، فئة 200 جنيه للكوبون الواحد، بقيمة إجمالية نصف مليون جنيه، وكميات من اللحوم وسلع غذائية ومساعدات عينية على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، طبقا لكشوف تكافل وكرامة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.

مبادرة البنك الزراعي المصري في البحر الأحمر

جاء ذلك في إطار مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بحضور شريف الغزناوي، رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبه، أشار كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تسليم أجهزة كهربائية للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف أنه تم تسليم مساعدات عينية 25 ثلاجة وبوتاجاز وغسالة للمساهمة في تجهيز 25 من الشباب المقبلين على الزواج من أبناء محافظة البحر الأحمر ومن الحالات الأكثر احتياجا.