محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على الأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة تنفيذ طلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، فضلا عن تبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة، وذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تكثيف الحملات بالأسواق

وأشاد المحافظ بالدور الهام الذي تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتي ساهمت بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية، مؤكدًا أن مصلحة المواطن من أهم أهداف العمل المشترك بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم أجمع وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لإحداث توازن في الأسعار وتوفير السلع للمواطنين، منوهًا إلى توجيهاته لكافة رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين ومنع المغالاة في الأسعار.

نسب تنفيذ المشروعات

وقال اللواء عصام سعد إن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى باهتمام كبير ودوري من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لإنهاء جميع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مواعيدها المحددة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع، وتم خلال اللقاءات مناقشة العديد من طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق.

الخطة الاستثمارية في أسيوط

كما تطرقت اللقاءات إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024، حيث أوضح المحافظ إنه تم تكليف الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بجهود محافظ أسيوط وحرصه الدائم على لقائهم والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات بمثابة فتح قنوات للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة القادمة، لافتين إلى أن أهم القضايا التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.