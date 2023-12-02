نائب: أبناء الخارج سفراء للوطن ومشاركتهم في انتخابات الرئاسة دليل على الوعي

أعرب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن سعادته الغامرة بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، موجهًا التحية والتقدير لجميع سفراء مصر والبعث الدبلوماسية بالقنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنة للمصريين بكل دول العالم على جهودهم الناجحة في تقديم جميع التيسيرات للمصريين بالخارج للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

واعتبر «سليم» المصريين في الخارج والبالغ عددهم 14 مليون مصري بمثابة سفراء للوطن بالخارج، وقدموا الكثير من الدعم والمساندة للاقتصاد الوطني ولبلدهم، معتبرًا أنَّ المشاركة الكبيرة واحتشاد المصريين بالخارج في هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على الوعى الكبير الذي يتمتع به أبناء مصر بالخارج ليؤكدوا للعالم كله استمرار دعمهم وتأييدهم لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات.

ووجه كل التحية والتقدير للمصريين بالخارج لحرصهم على رفع علم مصر وصور الرئيس السيسي خلال مشاركتهم في هذه الانتخابات، في هذا التوقيت المهم الذي تمر فيه الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن ومستقر.

وأكّد أنَّ حق الانتخاب يتصدر الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن، وحرص عليها المشرع الدستوري، وأحاطه بعدد من الضمانات، وأن المشاركة تأتي ترسيخًا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية.