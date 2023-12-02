«حملة السيسي»: إقبال من المصريين بالسعودية في ثاني أيام الانتخابات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لقطات من إقبال كبير وفعّال من المصريين بالخارج في السعودية على مقار اللجان الانتخابية في مقري جدة والرياض للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وأوضحت الحملة الرسمية أنه يمكن لجميع المصريين مشاركة الحملة بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج خلال عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.