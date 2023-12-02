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«حملة السيسي»: إقبال من المصريين بالسعودية في ثاني أيام الانتخابات

كتب:

محمد سعيد الشماع
11:11 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
توافد المصريين بالسعودية للتصويت في الانتخابات

توافد المصريين بالسعودية للتصويت في الانتخابات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لقطات من إقبال كبير وفعّال من المصريين بالخارج في السعودية على مقار اللجان الانتخابية في مقري جدة والرياض للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وأوضحت الحملة الرسمية أنه يمكن لجميع المصريين مشاركة الحملة بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج خلال عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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بقلم محمد سعيد الشماع