ضبط 118 طن سكر مجهول المصدر في مصنع دون ترخيص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 118 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالعاشر من رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 118 طن سكر مجهول المصدر

وشكّلت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تموينية مكبرة برئاسة محمد سعد مدير الرقابة التموينية بالمديرية، برفقة العميد محسن القلش، مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، ومصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة سكر يدار دون ترخيص بمدينة العاشر من رمضان، وجرى التحفظ على كمية قدرها 118 طن سكر مجهول المصدر دون فواتير دالة على مصدره.

تحرر محضر رقم 13202 لسنة 2023، واتخذت الإجراءات القانونية حيال صاحب المصنع المخالف.