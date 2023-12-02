إقبال كبير من المصريين بالكويت للتصويت في انتخابات الرئاسة.. طوابير وأعلام (صور)

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من طوابير الناخبين من المصريين بالخارج في دولة الكويت، حيث شهدت مقار اللجان الانتخابية في السفارة المصرية إقبالا للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وقالت الحملة الرسمية، خلال منشورها على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.