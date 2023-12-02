إقبال من أبناء الجالية المصرية بأمريكا للمشاركة في انتخابات الرئاسة

حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، على التواجد في المقار للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك قبل بدء عملية التصويت، التي انطلقت منذ أمس الجمعة في تمام الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الأحد المقبل لـ 9 مساء.

الرجال والسيدات يشاركون في عملية التصويت

وظهر عدد من الرجال والسيدات داخل المقار الانتخابية بأمريكا، إذ حرصوا على النزول والمشاركة لممارسة حقهم الدستوري، لاختيار رئيس لوطنهم الأم.

وزينت الأعلام المصرية مقر لجنة الانتخابات، في مشهد يوضح أن المصريين يحافظون على حقوقهم في الانتخاب. وفتحت السفارة المصرية بأمريكا وجميع القنصليات أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لها،.

كما وفرت السفارة المصرية في أمريكا، جميع التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.