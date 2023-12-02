إزالة التعديات والإشغالات في حملة مكبرة بضواحي بورسعيد

نظم حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع الحي، وقاد الحملة سمر الموافي، رئيس حي الضواحي، وذلك لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

تنظيم حركة مرور السيارات والمشاة

وقالت سمر الموافي رئيس حي الضواحي، إن الحملة المكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت عددًا من مناطق الحي، منها امتداد شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاة بمختلف المناطق.

وأضافت رئيس حي الضواحي، أن الحملة استهدفت رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بامتداد جانبي الشارع والجزيرة الوسطى له بدءاً من أمام منطقة الاستثمار وحتى تقاطع شارع الرحاب مروراً بواجهة مناطق مبارك وبورتكس والمنطقة الصناعية والأمل وفاطمة الزهراء والرحاب ونفيسة الجديدة.

إزالة إشغالات الطريق

وقد أسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والأكشاك غير المرخصة، وإزالة البردورات إلى جانب رفع وإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والمقاهي أمام الرصيف العام ونهر الطريق وإلزامهم بالمساحات القانونية المرخص لهم بها.

وأكدت رئيس حي الضواحي أن الحملة جاءت في إطار جهود الحي المستمرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والحفاظ على أعمال التطوير التي تمت بامتداد جانبي الشارع، مشيرة إلى أنه سيجري تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وقطاعات الحي.