«زراعة الشرقية» تنظم ندوة عن طرق مكافحة العفن في محصول المانجو

نظمت إدارة المكافحة البستانية بمديرية الزراعة بالشرقية، بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات، ندوة إرشادية للمزارعين بناحية كفر أيوب بمركز بلبيس عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلى للمكافحة.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

تقديم الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

ندوة إرشادية للمزارعين بناحية كفر أيوب

من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى أن إدارة المكافحة البستانية بالمديرية، نظمت بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات ندوة إرشادية للمزارعين بناحية كفر أيوب بمركز بلبيس عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلى للمكافحة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابي وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصى بها من قِبل وزارة الزراعة.