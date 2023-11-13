كيفية تحقيق أرباح من بذور المانجو.. لو مش هتزرعها بيعها بالكيلو

يتناول كثيرون ثمار المانجو لكنهم لا يدخرون البذور لإعادة تدويرها ودر الربح الوفير منها، فيمكنهم بيعها لأصحاب البساتين وتجار المانجو والمهتمين بتجهيز شتلات المانجو، ومن جهة أخرى يستطيعون استخدامها وزراعتها للحصول على أشجار يتناولون منها الثمار اللذيذ.

يقول المهندس الزراعي إسلام محمد المتخصص في زراعة المانجو بجميع أنواعه المتاحة في مصر في حديث خاص لـ«الوطن» إن الأشخاص من غير المزارعين يمكنهم تحقيق فوائد من بذور المانجو السكري، لافتا إلى أن البذور يمكن الحصول منها على الجنين الذي يستخدم في زراعة الشتلات وبالتالي تجهيز الأشجار.

ويوضح أن بذور المانجو السكري من أفضل أنواع بذور المانجو، خاصة أنها تتميز بقدرتها على اختراق التربة الزراعية بسهولة وسرعة، كما تتميز بأنها ذان نمو خضري عالٍ وتنتج بغزارة لذا يطلق عليها ملك المانجو في أنواعها المتعددة، معلقا: ويصل سعر كيلو بذور المانجو السكري لـ30 جنيها، وله تقديره عند المزارعين وأصحاب البساتين والمهندسين لإنتاجه الغزير وجودته.

تجهيز شتلات المانجو

ويشير المهندس الزراعي إلى كيفية تجهيز البذور للزراعة بأن يتم استخلاص البذرة ثم غسلها تماما ونشرها لتجف من العالق بها ثم استخلاص الأجنة من البذور وقبل مرور 24 ساعة يتم زراعتها في الأواني أو الأكياس البلاستيكية لزراعتها والحصول على الشتلات ثم بعد ذلك نقلها إلى التربة الدائمة لتصبح شجرة مثمرة للمانجو.

أشجار المانجو لا تفضل درجات الحرارة المرتفعة او المنخفضة

ويضيف المهندس محمد إسلام أنه يمكن زراعة المانجو في الفترة بين مارس ومايو، لافتا إلى أن التوقيت المناسب هو الصباح الباكر وضرورة تجنب الشمس الحارة في درجة حرارة تصل 30 درجة، كما يمكن تجهيز الشتلات في أكياس بلاستيكية معدة خصيصا لشتلات المانجو بوضع تراب من التربة الرملية او المختلطة واضافة سماد عضوي وريها مع إضافة الجنين الذي تم تجهيزه ولا تفضل التربة الطينية لزراعة أشجار المانجو ويجب مراعاة التسميد وعند زراعة الأشجار في التربة المستديمة يجب التسميد والرش، مشيرا إلى إمكانية تطعيم الأشجار بأصناف أخرى ويمكن الحصول على الطرح بعد ثلاث سنوات بينما يمكن الحصول على الثمار بعد غرس الأشجار بنحو 7 سنوات.