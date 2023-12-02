المنظمة المصرية الألمانية: ننظم حفلا وطنيا بآخر أيام التصويت في انتخابات الرئاسة

قال ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إنه متواجد أمام القنصلية المصرية في مدينة فرانكفورت منذ تمام الساعة التاسعة، مشيرًا إلى أن السبت يوم عمل في ألمانيا بالمحلات وبالتالي فإن التواجد لن يكون مبكرًا وسيبدأ من الساعة الواحدة.

احتفال أمام القنصليات وأمام السفارات فى المانيا

وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى والفضائية المصرية»: «هناك عرف نقوم في كل انتخابات رئاسية في آخر أيام التصويت، ننظم احتفالا أمام القنصليات والسفارات في المانيا، ولذلك من الساعة الواحدة غدًا وحتى الساعة الثالثة، سنتواجد هناك لتشغيل الأغاني الوطنية ورفع أعلام بلدنا».

نوجه الرسالة للألمان

وتابع: «نوجه رسالة للألمان والجاليات الموجودة هنا، وبنقول عندنا انتخابات وعندنا جاليات بتنزل تنتخب، وواقفين مع بلدنا، وحريصين على ممارسة العملية الديموقراطية والانتخابات الرئاسية».