سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفق الأسعار الرسمية المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

«الوطن» ترصد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 2-12-2023، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-12-2023، في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت2-12-2023، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم السبت2-12-2023، في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت2-12-2023، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت2-12-2023، في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.