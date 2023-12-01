سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في البنوك المصرية.. آخر تحديث

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا، في عدد كبير من البنوك المختلفة، مسجلًا 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.