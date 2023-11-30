سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 30-11-2023

حافظ سعر الدولار اليوم الخميس 30-11-2023 في البنوك على استقراره منذ ختام تعاملات أمس، ولم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ بداية نوفمبر الجاري، ويبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً 30.90 جنيه، أما الأقل بيعا فسجل 30.85 جنيه، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 30-11-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- ووصل سعر الدولار اليوم الخميس داخل بنك مصر إلى 30.75 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- كما يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة 30.95 جنيه بيعا و30.85 جنيه شراءً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- بينما يبلغ سعر الدولار اليوم الخميس داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه شراءً و 30.95 جنيه بيعا.