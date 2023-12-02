إقبال كثيف على التسجيل في قرعة إسكان «المهندسين» بالقاهرة الجديدة (صور)

شهد بدء التسجيل بالقرعة العلنية لبيع وحدات سكنية بإسكان النقابة بالقاهرة الجديدة، والتي بدأت في تمام العاشرة صباح اليوم، إقبالا كثيفًا، مما يعكس الثقة الكبيرة للمهندسين في مشروع إسكان النقابة وما تقدمه من تسهيلات وأسعار هى الأفضل مقارنة بمثيلاتها.

شراء كراسة الشروط

وكانت النقابة أتاحت شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ 200 ألف جنيه كجدية دخول القرعة اعتبارا من يوم السبت 18 نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تتم القرعة على 212 وحدة سكنية في مسرح النقابة اليوم، على وحدات نصف تشطيب، مع تسهيلات فى السداد تصل ل 6 سنوات بدون فائدة، على أن يكون التسليم فورى.

تفاصيل الوحدات السكنية

وتتراوح أسعار وحدات إسكان نقابة المهندسين من 19500 جنيه للمتر المسطح للدور الأرضي، و20 ألف جنيه للمتر المسطح للدور المتكرر، وتم توفير طرق سداد وتسهيلات مختلفة.

وأعلنت نقابة المهندسين عن توافر 212 وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، بكومباوند بارادايس التابع للنقابة، ويتم اليوم إجراءات التسجيل في القرعة العلنية وإعلان النتائج.