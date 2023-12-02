«التنسيقية»: بدء توافد الناخبين على السفارة المصرية في فيتنام

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقالت الغرفة، إن الناخبين بدأوا التوافد لليوم الثاني على سفارتنا في فيتنام للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المصريين في الخارج.

وقالت السفيرة أمل سلامة، سفير مصر لدى فيتنام إنه تم فتح مقرات التصويت في اليوم الثاني، من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، في مواعيدها، بداية من الساعة التاسعة صباحا .

وأوضحت، أن اليوم الثاني شهد إقبالًا من الجالية المصرية بفيتنام وتم تسيير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى أنه سوف يتم استكمال الانتخاب يوم الأحد.

إقبال ملحوظ في أول أيام التصويت

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، إقبالا ملحوظا، الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملي أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.