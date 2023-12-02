إقبال كبير من الجالية المصرية بقطر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (صور)
كتب:
محمد سعيد الشماع
12:06 م | السبت 02 ديسمبر 2023
توافد المصريين بقطر للتصويت في الانتخابات
استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لقطات من الإقبال الكبير من أبنائنا بالخارج في دولة قطر على مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.
وقالت الحملة الرسمية: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357
جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.